إلهام شاهين ومحمد رمضان وعاصي الحلاني أبرز المكرمين في "أوسكار العرب"

تكرم الدورة الرابعة من مهرجان "أوسكار العرب"العديد من الفنانين، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، بإحدى الفنادق الكبري بمنطقة التجمع الأول، في تمام الساعه ٧ مساء، تحت رعاية وزارة الثقافة الليبية، والأتحاد العربي للثقافة.

وأكد مهند الغزاوي، رئيس المهرجان، أنه يتم اختيار دولة مختلفة، مع كل دورة من عمر المهرجان، وان إختيار مصر في تلك الدورة، حاء باعتبارها إحدى أهم منابر الفن والثقافة بالعالم العربي، ولأنها أهل لااختضان الفن والفنانين من كل العالم.

ومن أبرز النجوم المكرمين بالمهرجان : محمد رمضان ، عاصي الحلاني، إلهام شاهين، حورية فرغلي، رولا سعد، بتول عرفة، داليا البحيري، هاني البحيري، حليمة بولند، سميرة عبد العزيز، سميحة أيوب، أحمد سعد ، ويجز، أمينة، هدى، خدوجة صبري، منة فضالي، ريم البارودي، أحمد حاتم، منى عراقي، أماني التونسي، وباقة من النجوم المصريين والعرب.

ومن المقرر أن يقدم الحفل كل من أحلام فقيه، ملكة جمال تونس.