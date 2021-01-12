إلهام شاهين ومحمد رمضان وعاصي الحلاني أبرز المكرمين في "أوسكار العرب"

تكرم الدورة الرابعة من مهرجان "أوسكار العرب"العديد من الفنانين، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، بإحدى الفنادق الكبري بمنطقة التجمع الأول، في تمام الساعه ٧ مساء، تحت رعاية وزارة الثقافة الليبية، والأتحاد العربي للثقافة.
وأكد مهند الغزاوي، رئيس المهرجان، أنه يتم اختيار دولة مختلفة، مع كل دورة من عمر المهرجان، وان إختيار مصر في تلك الدورة، حاء باعتبارها إحدى أهم منابر الفن والثقافة بالعالم العربي، ولأنها أهل لااختضان الفن والفنانين من كل العالم.
ومن أبرز النجوم المكرمين بالمهرجان : محمد رمضان ، عاصي الحلاني، إلهام شاهين، حورية فرغلي، رولا سعد، بتول عرفة، داليا البحيري، هاني البحيري، حليمة بولند، سميرة عبد العزيز، سميحة أيوب، أحمد سعد ، ويجز، أمينة، هدى، خدوجة صبري، منة فضالي، ريم البارودي، أحمد حاتم، منى عراقي، أماني التونسي، وباقة من النجوم المصريين والعرب.
ومن المقرر أن يقدم الحفل كل من أحلام فقيه، ملكة جمال تونس.
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