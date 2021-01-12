تعرف على موعد جنازة وعزاء والد بيومي فؤاد

وأعلن الفنان بيومي فؤاد عن وفاة والده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام . وكتب قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى والدى منذ قليل نسألكم الدعاء ". ونعى الفنان أكرم حسنى والد الفنان بيومى فؤاد، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر . وقال أكرم : "والد صديقي بيومي فؤاد في ذمة الله، رجاء ادعوا له بالرحمة ولأهله وحبايبه بالصبر". قرر الفنان بيومي فؤاد إقامة جنازة وعزاء والده غدا الثلاثاء في محافظة الفيوم.

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