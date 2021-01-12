مستشفى النجوم.. تطورات الحالة الصحية لـ نجوى فؤاد وعلي حميدة وفيفي عبده

تعرض عدد من نجوم الفن، لوعكات صحية بعيدًا عن فيروس كورونا، وشهدت حالاتهم تطورًا لافتًا.

في هذا التقرير، نرصد الحالة الصحية للنجوم خلال الساعات الماضية.

نجوى فؤاد

شهدت حالة الفنانة نجوى فؤاد تحسنا في صحتها بعد الحقن الذي خضعت له في ظهرها، نتيجة لشعورها ببعض الآلام في العمود الفقري، وأكدت أنها في منزلها، وليس في المستشفى، وأن حالتها في تحسن مستمر.

وكشفت الفنانة نجوى فؤاد عن حقيقة إصابتها بفيروس كورونا كما أشيع فى الساعات القليلة الماضية.

وقالت نجوى فؤاد فى تسجيل صوتى لـ "دوت الخليج"، "أنا بخير وكل ما يتردد بشأن إصابتى بفيروس كورونا غير صحيح".

وأضافت نجوى "أنا بخير وبصحة جيدة وسأحتفل بعيد ميلادى يوم 16 يناير الحالى وليس كما نشر أنه يوم 6 يناير".

وأشارت نجوى إلى أنها تشارك حاليا فى عمل درامى جديد من المقرر أن يرى النور فى رمضان المقبل وتتمنى أن يعم السلام والصحة على الأمة العربية ككل وأن يبعد عنا الفيروس اللعين.

علي حميدة

كشف عادل ابن شقيقة الفنان علي حميدة، عن تطورات الحالة الصحية له بعد نقله إلى مستشفى معهد ناصر بقرار من وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر وعلاجه على نفقة الدولة.

وقال عادل فى تصريح لـ "دوت الخليج"، إنه تم نقل الفنان على حميدة إلى مستشفى معهد ناصر ويتم حاليا إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة لتحديد المرض الخاص به وتطورات الحالة الصحية بعد أن دخل المستشفى أمس في محافظة مطروح.

وأضاف عادل أن حالة على حميدة حتى الآن غير مستقرة ونطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وتحركت صباح اليوم الاثنين من محافظة مطروح سيارة إسعاف مجهزة بالفنان علي حميدة إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، بعد تدخل الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والاتصال بأسرة الفنان.

وكشفت نورا ابنة شقيقة الفنان علي حميدة لـ"دوت الخليج"، عن كواليس تدخل أكثر من جهة للمشاركة في علاجه .

وأكدت أنهم تلقوا مساء أمس اتصالا تليفونيا من الفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين عرض خلاله نقل علي حميدة إلى مستشفى مصطفى كامل بالإسكندرية لتلقي العلاج على نفقة النقابة.

وذكرت أنه "ورد إليها اتصال تليفوني آخر صباح اليوم الاثنين من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وأكدت أنه سيتم علاجه بمعهد ناصر بالقاهرة على نفقة الوزارة".

وأشارت إلى أنه وصلت إلى مدينة مرسي مطروح سيارة إسعاف مجهز وتحركنا إلى المستشفى بالقاهرة.

كانت الحالة الصحية للمطرب على حميدة، تدهورت بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا، لشعوره ببعض الألم الشديد في منطقة البطن، وتم نقله إلى مستشفى بمرسى مطروح.

وتم عمل سونار، وأشعة مقطعية وكل التحاليل اللازمة واثبت التشخيص أن لديه تليف في الكبد وحصوة في المرارة، وطلب الطبيب المعالج نقله بأقصى سرعة الى مستشفى بالقاهرة أو الإسكندرية حتى يتم سحب عينة ويتم علاجه في مكان مجهز لذلك.

وقامت الأسرة بمناشدة نقابة المهن الموسيقية للتدخل لعلاج الفنان.

محمد سمير مبروك

تعرض المؤلف محمد سمير مبروك لازمة صحية شديدة فى القلب وهو الامر الذى دفعه الى الانتقال للمستشفى من اجل تلقي العلاج هناك.

وقال الفنان عادل سلطان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : "الصديق والأخ العزيز السيناريست محمد سمير مبروك، يمر بوعكة صحية، وداخل دلوقتي يعمل عملية صدمات كهربية بالقلب".