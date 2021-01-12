ربنا يديك الصحة يا كابتن مصر.. هكذا هنأت هند عبدالحليم والدها بعيد ميلاده

حرصت الفنانة الشابة هند عبد الحليم على توجيه رسالة تهنئة لوالدها نجم نادي الزمالك السابق الكابتن احمد عبد الحليم، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ونشرت هند صورة من حفل زفافها بصحبة والدها وعلقت قائلة: "كل سنة وحضرتك طيب يا بابا ربنا يخليك لينا ويديك الصحة يا كابتن مصر ❤️❤️????????".

وحظيت الصور بتفاعل كثير من متابعيها، وتعددت التعليقات أبرزها تعليق الفنانة لقاء الخميسي التي كتبت "كل سنة وبابا طيب وسعيد ومرتاح البال وبصحة وسلام".

يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم، مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم الشباب منهم الفنانة هاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وتامر هاشم .