خالص التعازي للصديق الغالي.. مي كساب تنعى والد بيومي فؤاد

نعت الفنانة مى كساب والد الفنان بيومى فؤاد الذي وافته المنية أمس الاثنين، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". وكتبت مى كساب : "‏‏خالص التعازي للصديق الغالي ‎#بيومي_فؤاد في وفاه والده، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الفاتحة والدعاء". وأعلن الفنان بيومى فؤاد عن وفاة والده، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وكتب " انا لله وانا اليه راجعون.. توفي والدي منذ قليل.. نسألكم الدعاء ". وقرر الفنان بيومي فؤاد إقامة جنازة وعزاء والده اليوم الثلاثاء في محافظة الفيوم.

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