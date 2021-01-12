بالأصفر.. مريهان حسين تستعرض أنوثتها في أحدث إطلالة

شاركت الفنانة الشابة "ميريهان حسين"، متابعيها على تطبيق الصور والفيديو "إنستجرام" صورة جديدة لها.

وظهرت ميريهان حسين مرتدية سترة "ترينج" به فتحة، باللون الأصفر، تستعرض جمالها وأنوثتها واعتمدت على تسريحة الشعر الطويل المنسدل على كتفيها، واستعانت بمكياج هادئ أبرز جمال ملامح وجهها.



ميريهان حسين ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1982، وشاركت في فيلم (عمر وسلمى 2)، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت).

