هجوم على رامي صبري بعد غنائه "شكراً" لعمرو دياب ومطالبات بمقاضاته ومعاقبته!

رامي صبري أثار الجدل كثيراً في الفترة الماضية بسبب علاقته بالفنان عمرو دياب، وخلافه على أغنية "شكراً" التي طرحها عمرو دياب في ألبومه الأخير، وكشف رامي صبري عن خطف عمرو دياب الأغنية منه.

صديق عمرو دياب يطالب بمحاكمة رامي صبري

وفاجأ رامي صبري الجمهور بطرح نسخة جديدة من أغنية عمرو دياب "شكراً" بصوته، وهو ما عرضه للانتقادات من الجمهور وكذلك من زملائه الفنانين، وأبرزهم الشاعر أيمن بهجت قمر، والذي طالب بمعاقبة رامي صبري والتحقيق معه وقال في تدوينة له:" هو ازاي رامي صبري يحط صوته على أغنية مش بتاعته.. انا بطالب بالتحقيق في نقابة المهن الموسيقية ولازم الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي وشركة ناي يرفعوا قضية تعويض".

وتابع بهجت قمر:"اغانينا مش مشاع لاي حد في دماغه حسابات بيصفيها لازم عقاب رادع اللي يسمح لنفسه يحط صوته على عمل لا يملكه.. لازم وقفه من المصنفات الفنية ووزارة الثقافة ولازم يتم وضع قوانين وتغليظ للعقوبات عشان اي حد يرتدع.. ".

فريق عمل عمرو دياب يهاجمون رامي صبري

وعلق ملحن الأغنية عزيز الشافعي على تدوينة أيمن بهجت قمر وقال:" الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر تحياتي و احترامي، بضم صوتي لصوتك ومالناش سلطة قانونية ف النقطة دي، لكن حاولنا كتير نقول للزملا إن التصرفات دي ميصحش تطلع من ناس بتحترم المهنة وتحترم الأصول، طلعنا كلنا عالمسرح مرة واتنين و تلاتة واتهمنا بالزور، واضطرينا نطلع وندافع عن نفسنا، ودلوقتي فيه استباحة لتعب الناس وحقوقهم والموضوع ده قانونيا حق شركة ناي.. احنا بقى اتأذينا كتير نفسيا وفوضنا أمرنا لله..".

تفاصيل أزمة عمرو دياب ورامي صبري

وهاجم شاعر الأغنية تامر حسين رامي صبري وقال:" انا ذوقياً للمرة المليون حاولت اصلح اللى بيعمله وقلت انه زيه زى الفانز اللى بتعمل cover ل الأغنية بما انها نزلت رسمي، ولكن الحقيقة انه فى سوء نية وتجاوز سخيف ووجه مقارنه مش فى صالحه لو غنى ٢٠ سنة كمان لقدام معرفش مُصر يخسر ليه؟ وفعلاً قلبت سويقه وجهل بالقانون وجهل فى التعامل مع الزمُلاء والكبار، رامى محتاج يفهم ذوقيات كتير فى المهنة دى وفى الأصول ويثقف نفسه شوية ويدخل مرحلة النُضج ويعرف ان الفن أخلاق ويتعلم من زمايله اللى سابقينه ب أخلاقهم قبل فنهم تامر حسنى وحماقى فى حتة تانيه وفى المكانه دى لانهم مهتمين بالأخلاق قبل الفن ومعندهمش مشاكل فى العلن".

واندلعت الأزمة بعد اتهام رامي صبري لعزيز الشافعي بخطف أغنيتين منه "زي ما انتي" و "شكراً" لعمرو دياب، وطرحهما بصوته للتأكيد على الأمر، وتسبب ذلك في الهجوم على رامي صبري واتهامه بالغيرة من نجاح عمرو دياب.