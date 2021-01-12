الموت يفجع بيومي فؤاد في والده والنجوم يواسونه

بيومي فؤاد أعلن اليوم خبر وفاة والده، ونشر نعياً مؤثراً على مواقع التواصل، وتلقى التعازي ورسائل المواساة من زملائه والجمهور.

وفاة والد الفنان بيومي فؤاد

ونشر الفنان بيومي فؤاد خبر وفاة والده اليوم عبر حساباته بمواقع التواصل، ونعى والده قائلاً:" إنا لله وإن إليه راجعون.. توفي والدي منذ قليل نسألكم الدعاء"، ولم يكشف بيومي تفاصيل الجنازة والعزاء، وتلقى عشرات الرسائل من زملائه النجوم والجمهور لمواساته وتقديم التعازي إليه في وفاة والده.

النجوم يواسون بيومي فؤاد بعد وفاة والده

وعلق عدد من النجوم على خبر وفاة والد بيومي فؤاد، ومنهم أوس أوس الذي كتب قائلاً:"البقاء لله يا حبيبي"، وكتبت فيفي عبده:" ‏البقاء لله في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا رب"، وقالت الفنانة إيمان العاصي:" الله يرحمه ويحسن اليه ويصبرك"، وواسته الفنانة دنيا سمير غانم وقالت:" البقاء لله ربنا يرحمه يا رب"، وقال الفنان أحمد زاهر:" البقاء لله يا حبيبي شد حيلك ربنا يرحمه و يغفر له"، وتلقى عشرات الرسائل الأخرى من الفنانين مثل كريم فهمي وكريم عفيفي وعلي الطيب ومحمد عبد الرحمن ومحمود الليثي وغيرهم.

بيومي فؤاد في حالة حداد

وجاءت وفاة والد بيومي فؤاد بعد يوم من انطلاق تصوير أحدث مسلسلاته "عودة الأب الضال"، والذي يقوم ببطولته بيومي فؤاد بجانب الفنانة هالة فاخر وهيدي كرم، ويعتبر أول بطولة منفردة لبيومي فؤاد في مسلسلات رمضان، وتوقف بيومي عن تصوير المسلسل بسبب حالة الحداد ووفاة والده اليوم، ومن المتوقع ان يستكمل تصوير العمل خلال الفترة المقبلة من أجل اللحاق بموسم رمضان المقبل، ويشارك بيومي فؤاد أيضاً في عدة أعمال درامية الفترة المقبلة ومنها مسلسل "الحرامي" مع رانيا يوسف، ومسلسل "الديك الأزرق" مع عبد الله السدحان، ومسلسل "العمارة" مع شيماء سيف.

وينتظر بيومي فؤاد عرض فيلمه الجديد "وقفة رجالة" مع سيد رجب وماجد الكدواني، والمقرر طرحه في السينمات هذا الشهر، ويعتبر أول أعمال بيومي فؤاد في العام الجديد، ويشارك في عدة أعمال سينمائية جديدة أيضاً ومنها فيلم بعنوان "الشنطة" وفيلم آخر بعنوان "ماما حامل" والذي بدأ تصويره مؤخراً وغيرها من الأعمال الجديدة.