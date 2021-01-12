هشام ماجد يتغزل فى زوجته بعيد ميلادها: الحبيبة الأصيلة

هنأ الفنان هشام ماجد، زوجته، بعيد ميلادها، وذلك من خلال نشر صور تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق هشام ماجد علي الصور معبرا عن حبه الكبير لها قائلا: "عيد ميلاد سعيد جميل عظيم لزوجتي الحصيلة ...... والحصيلة هي حاصل جمع "الحبيبة + الأصيلة".

كان آخر ظهور لمحمد ممدوح بطولة مسلسل قابيل فى رمضان 2019، وشارك فى عدد من الأفلام فى الفترة الأخيرة أبرزها أولاد رزق 2، و122، والضيف.



وينتظر عرض عدد من الأعمال التى يشارك بها منها فيلم العارف، وأولاد رزق 3، والعنكبوت.