عايدة رياض تنعى والد بيومي فؤاد.. ربنا يرحمه ويغفر له

نعت الفنانة عايدة رياض، والد الفنان بيومي فؤاد، الذي وافته المنية، أمس الاثنين، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وكتبت عايدة رياض : "‏‏البقاء لله، توفي منذ قليل، والد الأخ والزميل #بيومي_فؤاد ربنا يرحمه ويغفر له آمين يا رب".



اعلن الفنان بيومى فؤاد عن وفاة والدي عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وكتب "إنا لله وإن إليه راجعون توفى والدى منذ قليل نسالكم الدعاء ".



قرر الفنان بيومي فؤاد إقامة جنازة وعزاء والده اليوم الثلاثاء في محافظة الفيوم.