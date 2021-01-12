بالصور.. اللبنانية قمر بـ جاكيت فرو بني جريء

نشرت الفنانة اللبنانية قمر صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت قمر في الصور بإطلالة شتوية مثيرة ونيولوك مختلف، إذ ظهرت مرتدية جاكت فرو مكشوف الصدر والساق باللون البنى وشعر بنى طويل ووضعت الماكياج الذي يبرز جمالها مع أحمر للشفاه باللون اللامع وعلقت عليها: "الحالة الذهنية الذهبية"
يُذكر أن آخر أعمال الفنانة قمر، هي أغنية "Kiss My Lips، التي أطلقتها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".
وشاركت قمر مؤخرا في فيلم "حملة فرعون" التي تجسد من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.
"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضي، وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.
فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
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