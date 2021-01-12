يوافق اليوم 12 يناير ذكرى ميلاد الفنانة أمل إبراهيم الـ"73" حيث قدمت عددا من الأعمال فى السينما والمسرح والتليفزيون. أبرز أعمالها الفنية: "فيلم هندى"، "أمهات فى المنفى"، "صراع الزوجات"، "عفوا أيها القانون"، "سلام يا صاحبى". وغابت الفنانة عن الأضواء لفترة إلا أنها فاجأت الجميع العام الماضي بظهورها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة وهى ترتدى الحجاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عيد ميلاد أمل إبراهيم .. معلومات لا تعرفها عنها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.