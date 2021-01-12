مصطفى محرم: تراجعت عن ترشيح يسرا في "لن أعيش في جلباب أبي" لهذا السبب

أحمد جودة - القاهرة - قال الكاتب مصطفى محرم، إنه رشح النجمة يسرا، لمسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" في بداية تكون فريق العمل.

وأشار خلال لقائه فى برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة DMC إلى أنه تراجع عن ترشيح يسرا، بسبب أنها جميلة ولن يناسبها دور الحارة الشعبية.

ولفت الانتباه إلى أنه رشح كذلك معالي زايد ولكن المخرجة رفضت، وتم الاستقرار في النهاية على عبلة كامل لدور "فاطمة".

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومى الاثنين والثلاثاء على قناة "dmc"، فى الساعة الحادية عشرة مساء.