ربنا يصبرك على الفراق.. هاني رمزي ناعيا والد بيومي فؤاد

نعى الفنان "هاني رمزي" والد الفنان بيومي فؤاد، الذي وافته المنية أمس الاثنين، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" . وكتب هاني رمزي : "‏‏‏البقاء لله يا بيومى وربنا يعزيك ويصبرك على الفراق ‎#بيومى_فؤاد". واعلن الفنان بيومى فؤاد عن وفاة والد، عبر حسابه على انستجرام، وكتب " انا لله وان اليه راجعون توفى والدى منذ قليل نسالكم الدعاء ". وقرر الفنان بيومي فؤاد إقامة جنازة وعزاء والده اليوم الثلاثاء في محافظة الفيوم.

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