في ذكري ميلاد إبراهيم حمودة.. شارك أم كلثوم في الغناء وأصيب خلال حادث بشع

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان إبراهيم حمودة الذى ولد فى باب الشعرية 12 يناير 1912 وتوفي 16 يناير 1986. ونرصد عبر السطور التالية، 8 معلومات عن الفنان إبراهيم حمودة. - والده كان منشدا في جامع الخازندار وضم ابنه لفرقته. - درس على يد محمد عبد الوهاب ومصطفى رضا وصقر على. - غنى فى الملاهى وتنقل بين المسارح والكازينوهات وأشهرها كازينو بديعة مصابنى. - عمل فى فرقة ”صديق“ ابو على الكسار - مثل فى أوبريت شهرزاد سنة 1946, وقامت بالبطولة أمامه رجاء عبده وعقيلة راتب إخراج زكى طليمات - أول مطرب يشارك أم كلثوم في أغاني الدويتو فاختارته لمشاركتها بطولة فيلم "عايدة" - أصيب في حادث بالإسكندرية, اعتزل بسببه وعانى فى أواخر أيامه من ضعف الذاكرة - حصل على جائزة الدولة التقديرية فى 8 مارس 1978

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