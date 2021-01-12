نعى الفنان "اكرم حسني" والد الفنان بيومى فؤاد الذي وافته المنية أمس الاثنين، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" . وكتب اكرم حسني : "‏‏‏‏والد صديقي بيومي فؤاد في ذمة الله، رجاء ادعوا له بالرحمة ولأهله وحبايبه بالصبر ". وأعلن الفنان بيومى فؤاد عن وفاة والدي عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وكتب " انا لله وان اليه راحعون توفى والدى منذ قليل نسالكم الدعاء ". وقرر الفنان بيومي فؤاد إقامة جنازة وعزاء والده اليوم الثلاثاء في محافظة الفيوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ادعوا له بالرحمة.. أكرم حسني ينعى والد الفنان بيومي فؤاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.