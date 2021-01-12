في ذكرى وفاة إحسان عبد القدوس.. محطات مهمة في حياته

تحل اليوم الثلاثاء، 12 يناير، ذكرى وفاة إحسان عبد القدوس، والذي ولد في الأول من يناير ١٩١٩، نشأ في أسرة فنية موهوبة.
والدته هي "روز اليوسف" مؤسسة مجلتي "روز اليوسف" و"صباح الخير"، ووالده هو الفنان محمد عبد القدوس فهو كان يعيش في بيت جده الذي كان ملتزما جدا وأبيه .
وفي عام 1973، حصل على الجائزة الأولى عن روايته "دمي ودموعي وابتساماتي"، ونال إعجاب الجماهير عن قصة فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" ليحصل على جائزة أحسن قصة فيلم.
وحصل "عبد القدوس" على تكريم الدولة لأكثر من مرة، ومن الرؤساء؛ كرمه الرئيسان الراحلان جمال عبد الناصر، ومنحه محمد حسني مبارك وسام الجمهورية وجائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1989.
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