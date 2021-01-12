هند البلوشي عن ضجة زواجها من علي يوسف:"لم أعلم بقصة زوجته الأولى وما عندي مشكلة"

هند البلوشي وعلي يوسف تصدرا مواقع التواصل في الأيام الأخيرة بسبب ضجة زواجهما، والذي بدأ بتسريب الخبر قبل ان تؤكده هند البلوشي، ويفاجأ الجمهور بتجاهل علي يوسف للأمر ونشره صور مع زوجته الأولى والتغزل بها وحذفه لهند البلوشي من انستقرام.

هند البلوشي تعلق على موقفها من لقب الزوجة الثانية لعلي يوسف

وعلقت هند البلوشي على ضجة زواجها من المطرب العراقي علي يوسف في تصريحات لها مع برنامج "إي تي بالعربي"، وخاصة حول زواجها من رجل متزوج بأخرى، وقالت إنها لم تكن على علم بقصة زواجه الأولى، وعرفت في وقت متأخر إنه متزوج، وحدث بينهما نقاشات وحوارات في هذا الأمر، ولكنها لا تمانع وليس لديها مشكلة في الأمر، لأنه لديه حياته وهو زوج لديه الحق في تعدد الزوجات وتثق إنه سيعدل بين زوجاته.

هند البلوشي تكشف سبب تجاهل علي يوسف لإعلان زواجهما

وقالت هند البلوشي إنه لا يوجد بيت بدون مشاكل أو خلافات، ونفت أن تكون دوت الخليج من سربت خبر زواجها من علي يوسف، وقالت في تصريحاتها إن زوجها لم يعلن الخبر حتى الآن لأنه لم يكن يرغب في إعلان الزواج، وإنها متأكدة من أنه سيعلن الخبر في الوقت الذي سيراه مناسباً، وقالت أيضاً إنها أخبرت ابنتها بزواجها الجديد وليس لديها مشكلة في الأمر.

ضجة بسبب زواج هند البلوشي وعلي يوسف

وجاءت تصريحات هند البلوشي بعد تأكيدها أمس لزواجها من علي يوسف منذ أغسطس الماضي، وقالت إن الخبر سرب على عكس رغبتهما في إبقائه سراً للوقت المناسب، ولكن الجمهور برد فعل غير متوقع من علي يوسف والذي تجاهل الأمر تماماً، ونشر عدة صور له مع زوجته الأولى وتغزل بها على انستقرام، وألغى متابعة هند البلوشي، وردت زوجة علي يوسف الأولى أيضاً على الضجة المثارة حول زوجها، ووجهت إليه عدة رسائل رومانسية لتؤكد قوة علاقتها به، وهو ما شكك الجمهور في حقيقة زواج علي يوسف من هند البلوشي.

ونشرت هند البلوشي بعض المعلومات الجديدة التي تؤكد من خلالها على زواجها من الفنان العراقي علي يوسف حيث قامت بنشر على خاصية "الأستوري" عبر حسابها على "انستجرام" صورة من محادثة أجريت بينها وبين الفنان العراقي الذي وصف ما تفعله هند البلوشي بالعذاب بالنسبة له لترد عليه قائلة: "لو ما أحبك ما أبقى وياج، جان ريحتك وارتاحيت من اللي أحنه بي، مو مزوجك كدام الله ورسوله"، ويبدو أن هند البلوشي ارادت نشر نص هذه المحادثة لتؤكد فيها على ارتباطها من الفنان العراقي الذي يكشف من حديثه عدم رضاه على الإعلان عن هذا الارتباط، وعلقت هند البلوشي على الصورة التي نشرتها فكتبت: "ربي يديمك لي عمر".