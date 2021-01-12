حسن الرداد يرثي والدته ويستعيد ذكرياته معها بصور نادرة

حسن الرداد يعيش حالة حزن وحداد في الفترة الحالية بعد وفاة والدته منذ يومين، وعبر عن حزنه الشديد لوفاتها على مواقع التواصل، ونشر عدة صور نادرة له معها وودعها بكلمات مؤثرة.

حسن الرداد يستعيد ذكرياته مع والدته الراحلة

ونشر حسن الرداد صوراً نادرة له مع والدته في طفولته، واستعاد ذكرياته مع والدته الراحلة بعد يومين من رحيلها وتشييع جنازتها، ورثاها بكلمات مؤثرة قال بها:"بداية الرحلة يا ماما"، وظهر حسن الرداد في الصور في مناسبات مختلفة مع والدته ومنها صوراً نادرة لوالده الراحل وشقيقه الراحل في طفولتهما، ولاقت الصور تفاعل من الجمهور الذين تعاطفوا معه برسائل المواساة والتعزية.

حسن الرداد يرثي والدته بكلمات مبكية

ونشر أيضاً حسن الرداد عدة صور حديثة له مع والدته الراحلة وآخرها خلال أدائهما مناسك العمرة مؤخراً، بالإضافة إلى صور له معها في حفل زفافه على إيمي سمير غانم، وتلقى في الأيام الماضية عشرات رسائل التعزية والمواساة من زملائه الفنانين، والذين شارك بعضهم في جنازة والدته ومنهم الفنان محمد لطفي والمنتج أحمد السبكي وغيرهم.

ونعى حسن الرداد والدته على مواقع التواصل وقال في رسالة وداعه لها:" وفت الى رحمة الله تعالى والدتى أحن واطيب ام فى الدنيا السيدة/ فادية الرداد.. مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى و بابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب.. إنا لله و إنا اليه راجعون".

إيمي ودنيا سمير غانم تنعيان والدة حسن الرداد

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم، زوجة حسن الرداد، قد نعت الراحلة برسالة مؤثرة أيضاً على انستقرام قالت بها:" ان لله و ان اليه راجعون.. الله يرحمك يا حبيبه قلبي حماتي وصاحبتي و امي .. هيوحشني حبك ليا وبوستك ليا كل يوم الصبح.. فاديه الرداد يا اعظم ام واحن قلب طول عمرك في ضهري وواقفه في صفي عشان حبتيني زي ما بحبك.. ربنا يرحمك وأشوفك في الجنة واحضنك.. بحبك"، وكذلك شقيقتها دنيا سمير غانم التي قالت في رسالتها:" البقاء لله والدة أخويا وزوج أختي حسن الرداد الأم العظيمة الحنونة فادية الرداد ربنا يرحمها و يصبر كل عيلتها و حبايبها.. هتوحشينا أوي البقاء لله حسن ونيبال حبايبي ربنا يصبركم يا رب.. نسألكم الفاتحة والدعاء".