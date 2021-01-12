سوزان نجم الدين تبكي بحرقة في لقاء أبنائها الأول بعد 5 سنوات وتوثقه بفيديو مؤثر

سوزان نجم الدين وثقت لحظة مميزة في حياتها بلقاء أبنائها لأول مرة بعد 5 سنوات من تواجدهم في أمريكا وابتعادهم عنها، ونشرت فيديو مؤثر للحظة استقبالهم في المطار.

فيديو مؤثر لسوزان نجم الدين في لقاء أبنائها بعد فراق طويل

ونشرت الفنانة سوزان نجم الدين فيديو على حسابها بانستقرام، وثقت به لحظة وصول أبنائها إلى المطار من أمريكا، وذلك لأول مرة منذ 5 سنوات، وبكت سوزان نجم الدين بحرقة أثناء استقبال أبنائها وعبرت عن فرحتها الكبيرة للم شمل الأسرة من جديد، ولاقى الفيديو تفاعل كبير من الجمهور وأصدقائها الفنانين بسبب اللحظة المؤثرة التي عاشتها سوزان نجم الدين اليوم.

سوزان نجم الدين تبكي بعد لم شمل أسرتها

ووجهت سوزان نجم الدين رسالة مؤثرة أيضاً تعليقاً على الفيديو على انستقرام وقالت:" خمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين.. خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم ويكبر معو الألم.. خمس سنوات صاروا الصغار كبار.. خمس سنوات كنت عدّ فيا الأيام والساعات والدقايق والثواني بانتظار دوت الخليج اللحظة..فراقٌ قسريٌّ مرّ.. لكن تلك اللحظات بدّدت كل شيء.. وأعادت توازن الحياة الى طبيعتها..فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما حتى يبلغ الحمد منتهاه".

وعلق عدد من النجوم على الفيديو المؤثر الذي نشرته سوزان نجم الدين ومنهم الفنانة لطيفة التي قالت لها:" الله يحميهم ويخليكم لبعض ياحبيبة قلبى"، وعلق الفنان قصي خولي قائلاً:" حبيبتي الله يحميك فوق راسهم ويخليلك ياهم ويديمك الهن ويديمهم الك وتفضل الفرحة عامرة ب بيتكم اجمل احساس بالعالم"، وقالت الفنانة ديمة الجندي:" يا عمري انا الف الحمد لله عالسلامة.. الله لايحرمكون من بعض يا روحي".

سوزان نجم الدين تلقى التعاطف بعد فيديو أبنائها

وتلقت سوزان نجم الدين تعاطف كبير من الجمهور بعد الفيديو المؤثر مع أبنائها، وذلك بعد فترة حزينة عاشتها أيضاً في الفترة الأخيرة بوفاة زوجها ووالد أبنائها في أمريكا في شهر نوفمبر الماضي، ونعته مؤخراً برسالة حزينة قالت بها:" ما أصعب الفقدان حين يكون عنوةً ومرّتين..مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا، ومرة يغلبنا القدر ليفرقنا، فقدت اليوم نصفي الآخر وأبو أولادي.. زوجي الحبيب الطيب الحنون الراقي سراج الدين الأتاسي، ليكون الفراق الأبدي أصعب و أوجع وأعمق جرحاً رحمك الله يا أب الغوالي..وأسكنك فسيح جنانه".