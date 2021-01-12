"كورونا" والمشاهير.. تعافي يسرا وجومانا مراد وإصابة مفيد فوزي بالفيروس

يسرا أعلنت تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا بعد ما يقارب أسبوعين من إصابتها، وكذلك الفنانة جومانا مراد، في حين أصيب الإعلامي مفيد فوزي بالفيروس اليوم.

تعافي يسرا وجومانا مراد من فيروس كورونا

وزفت الفنانة يسراً خبراً ساراً للجمهور اليوم، بإعلان تعافيها من فيروس كورونا بعد ما يقارب أسبوعين من الإصابة والعزل المنزلي، وكشف مصدر من وزارة الصحة المصرية اليوم تعافي الفنانة يسرا وزوجها خالد سليم، بعدما جاءت نتيجة المسحة الأخيرة سلبية، على عكس ما تردد مؤخراً بان نتيجة المسحة إيجابية، وهو ما أقلق الجمهور على حالتها الصحية، خاصة إن يسرا لم تعلن بنفسها خبر تعافيها من الفيروس.

ونفس الأمر بالنسبة للفنانة جومانا مراد، والتي أعلنت اليوم تعافيها وأسرتها من فيروس كورونا، وقالت في تدوينة لها على حسابها بفيسبوك:" الحمد لله اتم الله شفائي وأسرتي من فيروس كورونا، اسأل الله الشفاء و دوام العافية لكل مريض"، وسبق جومانا مراد ويسرا الفنان أمير كرارة والذي أعلن اليوم تعافيه من فيروس كورونا بعد ما يقارب أسبوعين من الإصابة والعزل المنزلي.

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

وأعلن الناقد الفني طارق الشناوي إصابة الإعلامي الكبير مفيد فوزي بفيروس كورونا، وقال في تدوينة له:" الأستاذ الكاتب الكبير مفيد فوزي ان شاء الله سيعبر أزمة كورونا وينتصر على هذا الفيروس اللعين الذي يهاجم أجمل ما فينا.. الأستاذ مفيد احد أهم الأقلام في مجال الفن وصاحب كاريزما مميزة في الإعلام المصري.. أستاذ مفيد له إطلالة خاصة.. ألف سلامة عليك أستاذنا يقيني انك ان شاء الله ستعبر تلك الأزمة وتحيلها بقلمك الرشيق إلى حكاية من الحكايات التي دائما تبرع في سردها لنا".

نقل ناجي الأسطا إلى المستشفى

وأقلق المطرب اللبناني ناجي الأسطا الجمهور بعدما نقل إلى المستشفى اليوم، بسبب عدم استجابته للعلاج المنزلي، وكشف برنامج "ام بي سي تريندينغ" إن حالته مستقرة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج والأكسجين، وذلك بعد أيام من إعلان إصابته وتلقيه العلاج في المنزل، وكان عدد من النجوم قد أعلنوا تعافيهم من الفيروس في الفترة الأخيرة وأبرزهم كريم فهمي ونجوى إبراهيم وإيناس الدغيدي وغيرهم.