نشر موقع "دوت الخليج"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها فيما يلي: نعى الفنان "هاني رمزي" والد الفنان بيومي فؤاد، الذي وافته المنية أمس الاثنين، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" . نشرت الفنانة التونسية درة زروق، صورة تجمعها بزوجها المهندس هاني سعد، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" نعت الفنانة عايدة رياض، والد الفنان بيومي فؤاد، الذي وافته المنية، أمس الاثنين، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". شاركت الفنانة الشابة "ميريهان حسين"، متابعيها على تطبيق الصور والفيديو "إنستجرام" صورة جديدة لها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة الفن .. ميرهان حسين تستعرض أنوثتها في أحدث إطلالة.. درة وزوجها يخطفان الأنظار بصور جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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