موجز السوشيال ميديا.. نجوم الفن ينعون والد الفنان بيومي فؤاد.. شيكابالا: أدعم الإدارة والجهاز الفني وزيزو مستمر في بيته.. وشوبير يعلن خوضه انتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئيس

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

نشر الفنان أحمد العوضى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة جديدة وهو يحمل مسدسا، وعلق العوضي على الصورة قائلًا: "الكلام على موت" ونالت إعجاب متابعيه.

شاركت الفنانة الشابة "ميريهان حسين"، متابعيها على تطبيق الصور والفيديو "إنستجرام" صورة جديدة لها.

وظهرت ميريهان حسين مرتدية سترة "ترينج" به فتحة، باللون الأصفر، تستعرض جمالها وأنوثتها واعتمدت على تسريحة الشعر الطويل المنسدل على كتفيها، واستعانت بمكياج هادئ أبرز جمال ملامح وجهها.

علق محمود عبدالرازق شيكابالا، كابتن نادي الزمالك، علي ملف رحيل أحمد سيد "زيزو" عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، للدوري الإماراتي.

وكتب شيكابالا، عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "بصفتي قائد الزمالك، أعلن كل الدعم لمجلس الإدارة الحالي والجهاز الفني للفريق، نؤكد للجمهور العظيم أن لا صحة للأخبار المتداولة، زيزو زملكاوي ومكمل في بيته، تركيزنا أنا وكل اللاعبين في الملعب فقط. عاش الزمالك وجماهيره".