القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت النجمة الكبيرة سارة جيسكا باركر عن عودة فيلم Sex and the City في جزء جديد يطرح قريبا للعرض عبر شبكة Hbo Max

ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة قامت سارة بنشرها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، تعلن به استمرار القصة، في اشارة لعودة السلسلة في جزء جديد.

وكان قد قدم مجموعة من الاجزاء من سلسلة Sex and the City مطلع الألفية الجديدة من بطولة سارة جيسكا باركر.