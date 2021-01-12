بعد أدائه أغنية شكرا.. عزيز الشافعي عن رامي صبري: تأذينا نفسيًا

وطالب الشاعر أيمن بهجت قمر بمحاسبة رامي صبري قانونيا لأنه قدم اغنية " شكرا" بصوته ، وهو ما اعتبره انتهاك لحقوق الملكية لـ عزيز الشافعي وايمن بهجت قمر وشركة ناي.

وهو الأمر الذي دفع عزيز الشافعي للرد قائلا :" الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر تحياتي واحترامي ،بضم صوتي لصوتك ومالناش سلطة قانونية في النقطة دي ، لكن حاولنا كتير نقول للزملاء إن التصرفات دي ميصحش تطلع من ناس بتحترم المهنة وتحترم الأصول".

واضاف :"طلعنا كلنا عالمسرح مرة واتنين وتلاتة واتهمنا بالزور واضطررنا نطلع وندافع عن نفسنا ودلوقتي فيه استباحة لتعب الناس وحقوقهم والموضوع ده قانونيا حق شركة ناي احنا بقى اتأذينا كتير نفسيا و فوضنا أمرنا لله ".