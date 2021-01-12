وطالب الشاعر أيمن بهجت قمر بمحاسبة رامي صبري قانونيا لأنه قدم اغنية " شكرا" بصوته ، وهو ما اعتبره انتهاك لحقوق الملكية لـ عزيز الشافعي وايمن بهجت قمر وشركة ناي.
وهو الأمر الذي دفع عزيز الشافعي للرد قائلا :" الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر تحياتي واحترامي ،بضم صوتي لصوتك ومالناش سلطة قانونية في النقطة دي ، لكن حاولنا كتير نقول للزملاء إن التصرفات دي ميصحش تطلع من ناس بتحترم المهنة وتحترم الأصول".
واضاف :"طلعنا كلنا عالمسرح مرة واتنين وتلاتة واتهمنا بالزور واضطررنا نطلع وندافع عن نفسنا ودلوقتي فيه استباحة لتعب الناس وحقوقهم والموضوع ده قانونيا حق شركة ناي احنا بقى اتأذينا كتير نفسيا و فوضنا أمرنا لله ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد أدائه أغنية شكرا.. عزيز الشافعي عن رامي صبري: تأذينا نفسيًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.