يسرا تطمئن جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية

طمأنت النجمة الكبيرة يسرا جمهورها وأصدقائها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها في تحسن مستمر بعد الإصابة بفيروس كورونا، وأنها تخضع للعزل ولكنها ليست في مستشفى وأنها خلال الـ17 يوما الماضية تتحسن حالتها، مطالبة جمهورها ومحبيها بعدم القلق.
وأوضحت النجمة الكبيرة يسرا، أنها أجرت تحليل ct والنتيجة جيدة مقارنة بأول أيام إصابتها بفيروس كورونا، فضلا عن أن تحليل الـ pcr نتيجته سلبية، قائلة لجمهورها ومحبيها" بتحسن ببركة دعواتكم".
وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، قد أكد أن نتيجة مسحة كورونا للفنانة يسرا وزوجها خالد سليم، ظهرت أمس وكانت سلبية، موضحا أن الإعلامى وائل الإبراشى مازال في المستشفى والحالة تحتاج لبعض الوقت، متمنيا له الشفاء.
وعن سبب ظهور نتيجة المسحة إيجابية أكثر من مرة قال خلال تصريحات تليفزيونية: "قد يكون الفيروس مات وغير معدى ولكن بقاياه في الجهاز التنفسى وجسم الإنسان تعطى إيجابية بعض الوقت".
وأوضح أن كل الجهات العلمية أكدت أن اللقاح يقلل من نسب الإصابة بالفيروس، مضيفا أن هناك جدول زمنى للقاحات، حيث الوزارة بدأت تعد برامج ومراكز لإعطاء اللقاحات، والأولويات للفرق الطبية وكبار السن والمرضى ذو الأمراض المزمنة.
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