15 يناير .. عرض مسرحية ”هابى نيو يير بالعربى” على مسرح كايرو...

يعرض مسرح "كايرو شو" يوم 15 يناير الجارى مسرحية "هابي نيو يير بالعربي" التي يلعب كل من بيومي فؤاد، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، كريم عفيفي وشيماء سيف البطولة فيها ويشارك فيها نجوم الغناء أحمد شيبة ومحمود الليثى.

ويشارك في المسرحية الكوميدية الجديدة محموعة من ألمع النجوم ويشارك كل من دانا الحلبى وسامية الطرابلسة النجوم بيومي فؤاد وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن ومحمد أنور وكريم عفيفي التمثيل بالعرض الكوميدى الذى قام بتأليفه كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إخراج مجدي الهواري.

تعرض المسرحية الكوميدية هابى نيو يير بالعربى على مسرح Cairo Show فى التجمع الخامس في الساعة التاسعة مساء يوم 15 يناير.