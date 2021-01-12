وفاء صادق تكشف عن كواليس مشهد فرح سنية من مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة وفاء صادق عن بعض الكواليس المتعلقة بمسلسل "لن أعيش فى جلباب أبي" مُشيرة إلى أن المسلسل كان مثل مزرعة الدواجن، فكان ممتلئًا بالدجاج وكراتين البيض، وأن الفنانة عبلة كامل وقت مشهد فرح "سنية" قامت بإعداد كل أنواع المحاشي لهم، أما الفنانة حنان ترك فقامت بإحضار الديك الرومي.

وقالت وفاء صادق خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة"، مع الاعلامية إسعاد يونس، أن الفنانة سهير الباروني، كانت تعشق الثوم والبصل، وأن جميعهم قاموا بتناول الطعام عدا الفنان الراحل نور الشريف وأحمد توفيق، مُوضحة أنه غلب عليهم النوم في أحد الأيام بسبب الأكل.

مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" بطولة كل من الفنان الراحل نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، حنان ترك، منال سلامة، ناهد رشدي، وكوكبة مميزة من النجوم.