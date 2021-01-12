ناهد رشدي: كنت هندم لو اعتذرت عن دوري في"لن أعيش في جلباب أبي"

القاهرة - محمد ابراهيم - أوضحت الفنانة ناهد رشدي أنها تم ترشيحها لدور "سنية" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، بعدما قدمت العديد من المسلسلات مع المخرج أحمد توفيق والمخرجة رباب حسين، مُشيرة إلى أنها كانت تشعر أنها كبيرة على ذلك الدور.

وقالت ناهد رشدي، خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس أنها لم تكن مقتنعة بنفسها وهي ظاهرة بالضفاير، لكنها اقتنعت بعد ذلك، مُضيفة :"كنت هندم لو كنت اعتذرت عن الدور ده، وبجد عيشنا كأننا أسرة مش مجرد تمثيل، وعبلة كامل فعلاً كانت أمنا".

مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" بطولة كل من الفنان الراحل نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، حنان ترك، منال سلامة، ناهد رشدي، وكوكبة مميزة من النجوم.