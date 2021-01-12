من الچيم.. هدى الإتربي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها، واعتمدت علي جمال بشرتها و لم تتكلف بوضع المكياج.
يأتي ذلك بعد حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد انتشار عدة صور لـ فستان كان الأجرأ في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وتساءل كثيرون عن صاحبة هذا الفستان.
وفي حقيقة الأمر، فإن التي ارتدت هذا الفستان هي الفنانة الشابة هدى الإتربي، التي بدأت مشوارها الفني قبل 4 سنوات بفيلم قصير يحمل اسم «قصة حب»، وبعدها مسلسل «طلعت روحي» عام 2017، وكان آخرها مسلسل «الوجه الآخر» مع الفنان ماجد المصري، المعروض حاليًا عبر قنوات سي بي سي.
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