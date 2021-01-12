هاني رمزي ينصح متابعيه بارتداء الكمامة: حتى لا يبقى هاتفك مع زوجتك 14 يومًا

حث الفنان هاني رمزي، متابعيه على اتداء الكمامة للوقاية من فيروس كوروناعبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام،بطريقة فكاهية. وكتب هاني رمزي عبر "إنستجرام": "هل تعلم أنه بمجرد دخولك إلى العناية الفائقة بسبب covid 19 سيبقى هاتفك مع زوجتك لمدة 14 يومًا؟ ارتدى كمامة". وكانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب. وقدم "رمزي" عدة مسلسلات منها، "اللص الذي أحبه، عصابة بابا وماما، مبروك جالك قلق، حول العالم، ألف ليلة وليلة، عريس دليفري، ابن النظام، نظرية الجوافة".

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