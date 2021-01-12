جيجي حديد تحتفل بعيد ميلاد والدتها برسالة مؤثرة

احتفلت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد بعيد ميلاد والدتها يولندا الـ57 ، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت جيجي حديد صورة تجمعها بوالدتها وعلقت قائلة :" نحتفل بعيد ميلاد والدتي في كل عام ، أعتقد أنني لا أستطيع أن أحبها أو أتطلع إليها أو أتعلم منها أكثر - ثم أفعل ذلك. إنها أفضل أم احبك شكرا لك على كل شيء. أتمنى لكم أفضل عام".

كانت جيجي حديد أعلنت عن استقبال مولودتها الجديدة بتعليق قالت فيه :"ابنتنا انضمّت للعالم هذه العطلة الأسبوعية، وهي بالفعل غيرت من حياتنا".

ولدت جيجي حديد وترعرعت في لوس أنجلوس. والدها هو مطور العقارات محمد حديد، ووالدتها هي العارضة السابقة يولندا حديد (أمها هولندية، ووالدها من أصل فلسطيني. يصل نسبها من جهة والدها حسب قولها إلي ظاهر العمر أمير الناصرة. لجيجي اثنان من الأشقاء الأصغر سنا: الأخت بيلا، والأخ أنور.

وكلاهما أيضا عارضا أزياء. لديها أيضا اثنان من الأخوات الكبار من جهة والدها: مارييل وآلانا. بعد طلاق والديها، تزوجت والدتها من المنتج الموسيقي دايفيد فوستر، ولديه خمس بنات. في عام 2013، تخرجت حديد من مدرسة ماليبو الثانوية، حيث كانت قائدة فريق الكرة الطائرة، فضلا عن كونها متسابقة خيل.

بعد المدرسة الثانوية انتقلت إلى مدينة نيويورك من أجل التركيز على دراستها وحياتها كعارضة أزياء. درست حديد علم النفس الجنائي في ذا نيو سكول بداية من خريف 2013، ولكن علقت دراستها من أجل التركيز على مهنتها كعارضة أزياء.