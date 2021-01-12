باللون الفوشيا.. غادة عادل تتألق في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

نشرت الفنانة غاده عادل صورة جديدة لها عبر خاصيه الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهرت غاده في الصورة بإطلالة ساحرة وهي ترتدي فستان قصير باللون الفوشيا مما لفت انتباه متابعيها . وتواصل غادة عادل تصوير مشاهدها في فيلم "أهل الكهف" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، مصطفى فهمي، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم أحمد لوكسر، أحمد الشربيني، ومأخوذ عن رواية "أهل الكهف" للكاتب الكبير توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

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