كليب ”Save Your Tears” يحقق نجاحًا ملحوظًا فى بداية 2021

وضع النجم العالمى the weeknd أولى خطواته الثابتة و الهامة مع بداية عام 2021 بإطلاقه كليبه الجديد الذى حمل اسم "Save Your Tears" من إخراج Cliqua، واستطاع الكليب أن يحصد سلسلة من عبارات الإشادة والثناء من قبل قطاع كبير من المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم.

حقق كليب "Save Your Tears" أكثر من 38 مليون مشاهدة على قناة the weeknd بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب" حتى الآن ، كما حصد الكليب أكثر من 1.4 مليون likes حتى الآن.

وما لفت الأنظار أن النجم الكندى الشهير the weeknd ظهر بملامح مختلفة تماما و ذلك باستخدام "الماكياج" الذي عمل على تغير ملامح وجهه تماما.

كلمات أحد مقاطع الأغنية :

[Intro]

Ooh

Na na, yeah

[Verse 1]

I saw you dancing in a crowded room

You look so happy when I'm not with you

But then you saw me, caught you by surprise

A single teardrop falling from your eye

[Refrain]

I don't know why I run away

I'll make you cry when I run away

[Verse 2]

You could've asked me why I broke your heart

You could've told me that you fell apart

But you walked past me like I wasn't ther

And just pretended like you didn't care

[Refrain]

I don't know why I run away

I'll make you cry when I run away

[Chorus]

Take me back 'cause I wanna stay

Save your tears for another

Save your tears for another day

Save your tears for another day