مجدى صبحى يعلن تعافيه من كورونا عبر حسابه بموقع ”فيس بوك”

أعلن الفنان مجدي صبحي، عن شفائه من فيروس كورونا المستجد، بعد إصابته بالفيروس بأكثر من 20 يوما، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :" اشكر الله أولا وأخيراً علي نعمة الشفاء من كورونا اللعين بعد صراع مع المرض لمدة 20 يوم عذاب أشكر كل من وقف بجانبي من قلوب رحيمة".

وتابع :"أشكر أخي وأستاذي الفنان الكبير محمد صبحي والفنانة الكبيرة نيهال عنبر دينامو مجلس النقابة أشكر جميع أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية.. اشكر أشرف زكي ..أشكر أخواتي وأهلي فردا فردا..أشكر كل زملائي وأصدقائي وكل جمهوري علي الفيس بوك بتمام الشفاء بعد أن كنت أري الموت يوميآ وعذاب جسدي منقطع النظير".

وأضاف: "أنا الأن في بيتي تحت إشراف الله الجميل سبحانه وتعالي ..أشكركم مره أخري ولكم مني جزيل الشكر والأحترام..ملحوظة عزل منزلي خاص لمدة20يوم..الحمد لله..الحمد لله"، وقال في منشور أخر له: "ربنا انقذني في آخر لحظة وهذه نعمة كبيرة من حبيبي..ربنا الذي يحفظني دائما..اصدقائي زملائي أنتم في القلب دائما وروحي دائمًا..الحمد لله".

وكان الفنان مجدى صبحى وهو شقيق الفنان الكبير محمد صبحى، قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، يوم 28 ديسمبر الماضى، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "عندي كورونا. اشكر أخي الفنان الكبير محمد صبحي صاحب الإنسانيات العظيم ووقوفه معي في هذه الأزمة الكبيرة واتصالاته على أعلى مستوي لإنقاذى..أشكر الفنانة الكبيرة نهال عنبر علي مجهودها الخارق معي.. أشكر نقيبى دكتور أشرف زكى على موقفه المشرف معى، وأشكر مجلس النقابة.. الدعاء لى من فضلكم".