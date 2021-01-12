نجوى فؤاد:"الكتاب الجدد لا يتذكرون الفنانين المتغيبين عن الساحة الفنية ولا أفضل تحويل قصة حياتي لعمل فني"

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة نجوى فؤاد أن سبب رفضها في كتابة مذكراتها، هو لأنها تحكي كل شئ يخصها في الإعلام عندما يتم سؤالها عنه، مُضيفة:"أنا أسرد كل شيء في أي لقاء صحفي أو تليفزيوني، وأجيب عن أي سؤال، وما الذي أخبئه وما الجديد الذي يمكن أن أقوله؟".

وأشارت نجوى فؤاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري, أنها حياتها مليئة بالنجاحات والمواقف المشرفة، مُوضحة:"حياتي كتاب مفتوح، ليس فيه غلط، وبالعكس فيه نجاحات كثيرة جدا ومواقف مشرفة".

وأشارت نجوى فؤاد أن سبب رفضها لا يرتبط بالمال، فهي في أشد الحاجة للأموال، ولكنها تُفضل الأ تأتي عن طريق بيع حياتها وقصتها، كما أن الجميع يعرف عنها كل شئ، كما أنها لا تفضل تحويل مذكراتها أو قصتها إلى كتاب أو مسلسل أو فيلم، فهي شاهدت أكثر من عملاً للفنانات الكبيرات، ورأت أنه لم يتم تقديمها كما يجب، فمثلاً "صباح"، قيل عنها جزءًا من الحقيقة، وهي ترفض هذا المبدأ.

وعن مشاركتها في أعمال جديدة، قالت نجوى فؤاد أن الأعمال التي تُعرض عليها غير جيدة، بالإضافة إلى أنه يعرض عليها دائمًا مشهدان أو ثلاثة، لأدوار صغيرة أو أدوار شر، لكنها تكون غير مناسبة، مُشيرة إلى أن الكتاب الجدد لا يتذكرون الفنانين الذين لا يعملون حاليًا، مثل صفية العمري، ونجوى فؤاد، وغيرهم على الرغم أنه مازال لديهم القدرة على العطاء.