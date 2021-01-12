من سيارته.. أحمد فريد: "عندما تتغير الأشياء بداخلك.. تتغير من حولك"

نشر الفنان أحمد فريد، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد فريد، في الصورة من سيارته وعلق قائلا: "عندما تتغير الأشياء بداخلك، تتغير الأشياء من حولك".

يذكر أن عرضت فضائية "دى إم سي"، تقريرا بعنوان "الممثل أحمد فريد" يبرع في أدوار كثيرة أخرى غير التمثيل".

ووفقا للتقرير، قال الممثل أحمد فريد إنه بدأ بالرسم وهو فى عمر الثلاث سنوات، حيث تربي فى الأتيليه الخاص بوالده، وكان فنانا تشكيليا، مشيرا إلى أنه فى عمر السادسة حصل على جائزة عالمية فى جينيف، وقام بتمثيل مصر بها.

وأضاف أنه فى عمر الـ13 قام بتمثيل مصر بمؤسسة الهلال والصليب الأحمر، لافتا إلى أنها كانت جائزة عالمية وحصل على جائزة استحقاق وجائزة مادية.

وتابع: "كلما أصبحت اللوحة قديمة كلما زاد سعرها، وكلما كبر الإنسان فى العمر كلما أصبح عمله بمقابل مادى أغلى"، مشيرا إلى أنه التحق بكلية فنون جميلة وانتهى به الأمر ليصبح من أوائل دفعته، فتم تعيينه فى الكلية وعمل معيدا بها.

وأكد أنه خلال فترة تحضيره للماجيستير حلمه فى التمثيل كان بعيدا بالنسبة له، لافتا إلى أنه أحب مجال الإذاعة كثيرا، قائلا: "كان عندى هوس بفكرة الإذاعة بشكل غير طبيعي".

وأفاد بأنه قام ببرنامج إذاعى عام 2009، واستمر به لمدة طويلة، لافتا إلى أن استثمار الشخص فى نفسه هو عن طريق تعليمه، "التعليم هو أهم حاجة فى الحياة"، حيث إنه خلال فترة الدكتوراة قام بالسفر إلى أمريكا وحضرها فى سان فرانسيسكو، وبعدها بدأ بالتفرغ التاك للتمثيل، حيث كانت بدايته بمسلسل "أهل كايرو".