شقيق محمد صبحي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

وكتب مجدي صبجي" أشكر الله أولا وأخيرًا على نعمة الشفاء من كورونا اللعين بعد صراع مع المرض لمدة 20 يوما عذاب أشكر كل من وقف بجانبي من قلوب رحيمة".

وتابع :"أشكر أخي وأستاذي الفنان الكبير محمد صبحي والفنانة الكبيرة نهال عنبر دينامو مجلس النقابة أشكر جميع أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية.. اشكر أشرف زكي ..أشكر أخواتي وأهلي فردا فردا..أشكر كل زملائي وأصدقائي وكل جمهوري علي الفيس بوك بتمام الشفاء بعد أن كنت أري الموت يوميآ وعذاب جسدي منقطع النظير".

واختتم قائلا: "أنا الأن في بيتي تحت إشراف الله الجميل سبحانه وتعالي ..أشكركم مره أخري ولكم مني جزيل الشكر والأحترام..ملحوظة عزل منزلي خاص لمدة20يوم..الحمد لله..الحمد لله"، وقال في منشور أخر له: "ربنا انقذني في آخر لحظة وهذه نعمة كبيرة من حبيبي..ربنا الذي يحفظني دائما..اصدقائي زملائي أنتم في القلب دائما وروحي دائمًا..الحمد لله".