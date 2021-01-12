هاني رمزي ينصح جمهوره بضرورة ارتداء الكمامة

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان هاني رمزي، رسالة لمتابعيه ينصحهم فيها بضرورة ارتداء الكمامة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، بطريقة كوميدية كعادته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر هاني رمزي صورة كتب عليها :"هل تعلم أنه بمجرد دخولك إلى العناية الفائقة بسبب covid 19 سيبقى هاتفك مع زوجتك لمدة 14 يومًا؟ ارتدى كمامة"، وعلق عليها قائلاً :"هام جدًا، البسوا كمامة بدل ما تلبسوا حاجة تانية".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان هاني رمزي السينمائية فيلم "قسطي ببوجعني"، وهو من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ إيهاب لمعي، بطولة مايا نصري، حسن حسني، مصطفى أبو سريع، معتز الدمرداش، وكوكبة مميزة من النجوم.