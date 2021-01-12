سوزان نجم الدين تلتقي أولادها بعد غياب 5 سنوات بالدموع

القاهرة - محمد ابراهيم - التقت الممثلة السورية ​سوزان نجم الدين​ بأولادها بعد فراق 5 سنوات، وذلك بسبب قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بمنع دخول السوريين لأميركا.

وشاركت نجم الدين متابعيها فيديو يوثّق لحظة استقبالها لهم في المطار أظهر لحظات مؤثرة وفرحة.

وعلّقت سوزان على الفيدبو على صفحتها الخاصة: "خمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين.. خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم وخمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين..خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم ويكبر معو الألم..خمس سنوات صاروا الصغار كبار..

وأضافت: خمس سنوات كنت عدّ فيا الأيام والساعات والدقايق والثواني بانتظار هي اللحظة..فراقٌ قسريٌّ مرّ.. لكن تلك اللحظات بدّدت كل شيء وأعادت توازن الحياة الى طبيعتها..فهاأنا ذا أعانق فلذات كبدي بينما انتهى عهد ترامب الظالم بالذل والمهانة..لينقلب السحر على الساحر..فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما حتى يبلغ الحمد منتهاه".