النجمة العالمية مادونا في مصر .. اعرف الحكاية

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن النجمة العالمية مادونا قامت بـ رحلات جوية من أجل زيارة عدد من الدول الاوروبية والأفريقية رغم تعليق الطيران بسبب وباء فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن مادونا سافرت من لوس أنجلوس إلى العاصمة البريطانية لندن برفقة حبيبها Ahlamalik Williams وابنائها الأربعة، مشيرة الى ان بمجرد وصول نجمة البوب مادونا الى لندن رافقها نجلها روكو إلى رحلة مالاوي حيث اتجها الى مصر من أجل ترانزيت.

ثم سافرت مادونا وحبيبها وابنائها من مالاوي الى كينيا بطائرة خاصة وعادت الى لوس انجلوس حيث تستقر نجمة البوب الامريكية.

وحصلت مادونا، على موافقة عائلة الراقص مالك ويليمز، على زواجهما؛ بسبب فارق العمر بينهما، الذي يصل إلى 36 عامًا، فهي تبلغ من العمر 61 عاما، بينهما هو ذو 25 عامًا.

وقال والد ووالدة مالك ويليمز، الراقص في فرقة مادونا الاستعراضية، إنهما وافقا على زواج ابنهما من النجمة العالمية لأنها جعلتهما يشعران بالطمأنينة حول مستقبله وأنها ستهتم به، بحسب ما جاء في صحيفة "ذا صن" البريطانية.