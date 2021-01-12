حمدي المرغني ينعى والد بيومي فؤاد: ربنا يرحمه ويصبر أهله

نعى الفنان "حمدي المرغني " والد الفنان بيومى فؤاد الذي وافته المنية أمس الاثنين،وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" . وكتب حمد المرغتي :"توفي الي رحمة الله والد الأستاذ بيومي فؤاد ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله وأحبائه جميعًا". وأعلن الفنان بيومى فؤاد عن وفاة والده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وكتب " إنا لله وإنا إليه راجعون توفى والدى منذ قليل نسألكم الدعاء ". وقرر الفنان بيومي فؤاد إقامة جنازة وعزاء والده اليوم الثلاثاء في محافظة الفيوم.

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