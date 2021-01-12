بإطلالة شتوية .. نوال الزغبي في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وظهرت الفنانة نوال الزغبي في الصورة بإطلالة شتوية ، وتجلس علي أحد السلالم بالشوارع ، وعلقت قائلة : كتير هتجمعنا الساعات يا حبيبي خلاص هترتاح الآهات يا حبيبي معاك لقيت عمري اللي فات يا حبيبي " . يذكر أن آخر ألبومات نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعري، عمرو المصري، توما، إلهامي دهيمة.

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