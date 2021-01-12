نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فنانون ينضمون للموت في رمضان 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت شركة إيغل فيلمز بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل أولاد آدم رمضان المنصرم، لخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل للموت مع المخرج فيليب أسمر والكاتبة نادين جابر، في عمل من ٣٠ حلقة.

المسلسل يقدم مادة درامية مختلفة بمضمونها وطرحها لقصة غريبة من نوعها، وتعتمد على طرح قضايا اجتماعية حساسة في اطار دراميّ عن الجشع والسلطة والمال مقابل الحرمان والظلم والطبقية.

وقد اختار المنتج جمال سنان إلى جانب النجمتين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة نخبة من أبرز الأسماء اللبنانية والعربية النجوم باسم مغنية وخالد القيش ومحمد الأحمد والكبيرة صباح الجزائري.

وقد انضمّ إليهم أيضاً كل من فادي أبي سمرا، وسام صباغ، كارول عبود، فيفيان أنطونيوس، أحمد الزين، ختام اللحام، رندى كعدي، خالد السيد، علي الزين، سليم حلال، رنين مطر، روزي الخولي وغيرهم.

