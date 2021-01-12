علي يوسف يصر على تجاهل زواجه من هند البلوشي ويغني "وداعتك اشاعة" فهل قصد إحراجها؟

زواج هند البلوشي وعلي يوسف ما تزال ملابساته غامضة رغم تأكيد الأولى بأنها تزوجت منه بشكل رسمي، لكن المطرب العراقي علي يوسف ما يزال يتجاهل هذا الأمر كلياً حتى أنه بدا وكأنه يحاول إحراج الفنانة الكويتية هند البلوشي بأحدث منشور له على انستغرام في الساعات الماضية حيث تعمد نشر مقطع اغنية له وهو يؤدي فيها أغنية "وداعتك إشاعة" في ظل تساؤلات واستغراب الجمهور جراء عدم تلميح الأخير على الإطلاق حول تأكيد مسألة زواجه من هند البلوشي.

علي يوسف يصر على تجاهل زواجه من هند البلوشي

المطرب العراقي علي يوسف تتوجه اليه الأنظار حالياً للإطلاع على موقفه حول خبر زواجه من الفنانة الكويتية هند البلوشي التي أشهرت زواجهما عبر الإعلام بعد تسريب صورهما كما قالت، مشيرة بأنها لم تكن تعلم بداية بأنه متزوج ولديه ابنة لكنها لا تعارض بعد معرفتها بشأن زواجه الأول حيث شددت على أنه "يحق للرجل الزواج من اربعة نساء"، بينما بدا الفنان علي يوسف يصر تماما على تجاهل زواجه منها بل يكاد يحرجها في ردات فعله وتجاهله حيث نشر في أحدث منشوارات له عبر ستوري صفحته على انستغرام مقطع فيديو وهو يؤدي مقطع من اغنية "وداعتك إشاعة" وأرفق الجملة بهاشتاغ ايضا، ما جعل الجمهور يتساؤل عما اذا كان تعمد اختيار هذه الجملة تحديداً ويرد بها على هند البلوشي.

كما توقف الجمهور عند منشور آخر شاركه على يوسف على ستوري انستغرام مقتبسا من فيلم لأحمد حلمي عبارة :" كل اللي فات حماده وكل اللي جاي حماده تاني خالص" في إشارة على ما يبدو بأنه تلميح الى بأن حياته المقبلة ستكون مختلفة كلياً عن السابق.

هند البلوشي تنفي معرفتها بالزواج الأول لعلي يوسف

الفنانة الكويتية هند البلوشي اضطرت الى تكثيف لقاءاتها الاعلامية بعد ضجة اعلان زواجها من علي يوسف في الأيام الماضية، لكن ما كان صادما للجمهور هو نفيها على الإطلاق بعلمها حول الزواج الأول للفنان العراقي علي يوسف وقالت بأنها علمت بعد فترة من زواجها به ... وهنا تدور تساؤلات الجمهور في اطار :"هل يعني بأن علي يوسف خدعها وأخفى عليها بكونه متزوج ولديه ابنة؟ واذا كان ذلك حقيقة فهل ترضى هند البلوشي بخداعه لها في بداية زواجهما؟"، بينما سخر آخرون من مسألة عدم علمها بالزواج الاول للفنان علي يوسف حيث ان قصة حبه مع زوجته الأولى تحدث عنها كثيرا في الاعلام وببحث صغير على "غوغل" يمكنها أن تطلع على هذه المعلومة.

وقالت هند البلوشي في احدث تصريحاتها مع برنامج "اي تي بالعربي" بأنها لم تكن على علم بقصة زواجه الأولى، وعرفت في وقت متأخر إنه متزوج، وحدث بينهما نقاشات وحوارات في هذا الأمر، ولكنها لا تمانع وليس لديها مشكلة في الأمر، لأنه لديه حياته وهو زوج لديه الحق في تعدد الزوجات وتثق إنه سيعدل بين زوجاته.

ونفت أن تكون دوت الخليج من سربت خبر زواجها من علي يوسف، وقالت في تصريحاتها إن زوجها لم يعلن الخبر حتى الآن لأنه لم يكن يرغب في إعلان الزواج، وإنها متأكدة من أنه سيعلن الخبر في الوقت الذي سيراه مناسباً، وقالت أيضاً إنها أخبرت ابنتها بزواجها الجديد وليس لديها مشكلة في الأمر.

في المقابل، ما يزال الجمهور ينتظر التعليق الأول من علي يوسف بشأن تأكيد زواجه او عدمه من هند البلوشي .. فهل يخرج عن صمته ويزيل الإلتباس الحاصل والجدل بين رواد السوشيال ميديا؟.