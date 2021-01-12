ابن حاتم علي يروي بالتفصيل ما جرى في أيامهما الأخيرة معًا

حاتم علي المخرج السوري لازالت وفاته صادمة لأفراد أسرته ومحبيه رغم مرور حوالي عشرة أيام عليها، حيث عبر نجله المخرج عمرو علي عن عدم استيعابه لفكرة فراق والده حتى هذه اللحظة من خلال تدوينة حزينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك.

صدمة نجل حاتم علي مستمرة بسبب رحيل والده المفاجئ

نجل حاتم علي عبر عن صدمته لرحيل والده وكتب: "أبي عشرة أيام مضت وأنا لا أعرف ماذا أكتب، فصدى صوتك لا يزال يتردد مدوياً في رأسي.. أما صورنا الأخيرة فتأبى مغادرة مخيلتي.. عشرة أيام وأنا أحاول جاهداً ترتيب وقائع الأيام الأخيرة فأتذكر حادثة هنا وأنسى حدثاً جللاً هناك".

وأضاف: "جلستنا الأخيرة في حديقة فندق ماريوت، غداؤنا الأخير افتتاح فيلم 200 متر في صالة سينما زاوية.. البروفة الأخيرة لتقديم مشروع فيلمنا مرور في ملتقى القاهرة السينمائي.. تبرّمي و تململي إزاء اهتمامك البالغ وقلقك الدائم. ارتجالي المفاجئ لكلمة لم تكن في الحسبان أمام ضيوف الملتقى ولجنة التحكيم".

ذكريات عمرو علي مع والده قبل أيام من رحيله

واستطرد نجل حاتم علي في تدوينته المحزنة وذكرياته مع والده في أيامه الأخيرة، وقال: "كيف لي أن أعرف أنها أيامنا الأخيرة معاً؟ كيف لي أن أحزر؟ أن أحدس؟ أو أتوقع، أشك أتهيأ؟.. عشرة أيام وأنا أتذكر عودتك من مشهد تصوير حادث السير في مسلسل الرجل بقميص مدمى، خوفي وهلعي وبكائي، حضنك وابتسامك وقولك: هذا تمثيل.. فيا ليت كل الذي حدث تمثيل في تمثيل وليت الآلام والأحزان الهاجعة في قلبي تعيد إلي روحك الأخاذة الآسرة ولو لمرة واحدة لأقول لك أحبك يا من بسببه كنت.. أحبك كما لم يحب ابنا أباه وحتى يبلغ الحب في هذا الوجود منتهاه".

وتفاعل عدد من محبي المخرج الراحل مع تدوينة نجله المبكية وتداولوها على نطاق واسع، وتمنوا للراحل الرحمة، ولنجله الصبر والسلوان.

تفاصيل وفاة وعزاء حاتم علي

وكان عمرو علي نجل المخرج الراحل، قد كشف عقب وفاة والده أن والده لم يكن يعاني من أي أمراض أو تاريخ مرضي، ولكنه شعر بمتاعب وآلام في الفترة الأخيرة ولم يخبر بها أحد لأن من عاداته المكابرة على المرض والشكوى، وعرفوا قبل لحظات من وفاته بمتاعبه وطلبه لطبيب.

الجدير بالذكر أن عزاء المخرج الراحل حاتم علي شهد تواجد معظم نجوم الفن في سوريا وأبرزهم الفنان أيمن زيدان، والذي بدا متأثراً في مقاطع الفيديو والصور المتداولة من العزاء، بالإضافة إلى الفنانين عبد المنعم العمايري وطلال مارديني وباسم ياخور وعباس النوري وبسام كوسا ونضال نجم والمثنى صبح وغيرهم، بالإضافة إلى الإعلامية وفاء الكيلاني التي تواجدت مع زوجها تيم حسن.