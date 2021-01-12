أبناء عبد الغفور البرعي يكشفون أسرارًا جديدة من "فرح سنية" وتصرف غير متوقع من عبلة كامل

نجوم مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" الذين قاموا بدور أبناء عبد الغفور البرعي؛ حلوا ضيوفًا على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة dmc، وتحدث كل من محمد رياض ومنال سلامة ووفاء صادق وناهد رشدي عن كواليس العمل وأبرز المشاهد التي نالت إعجاب الجمهور ولازالت متصدرة اهتماماتهم حتى الوقت الحالي.

تفاصيل جديدة من كواليس "فرح سنية"

وفاء صادق الفنانة المصرية، كشفت عن كواليس أحد أهم المشاهد في المسلسل وهو مشهد "فرح سنية"، وأكدت أن بسبب صعوبة إعادة المشهد، فإن المخرج أعطى لهم مساحة ارتجال بحسب شخصية كل فنان في العمل، وهو ما جعل المشاهد تخرج طبيعية خاصة في مشهد البوفيه، حيث إن الطعام المتواجد كان بعضه من إعداد النجمتين عبلة كامل وحنان ترك.

مجهود مميز لـ سهير الباروني في مشهد الفرح

وروى فريق العمل أيضًا أن الفنانة الراحلة سهير الباروني كانت تحمل "مسدس شمع" وقت التحضير لحلقة الزفاف، وكانت تقوم بإلصاق الورود والأشياء الصغيرة على فساتين الفنانات حتى تخرج إطلالاتهن مبالغ فيها، خاصة وأن هذا يلائم الشخصيات أكثر بسبب أذواقهم في العمل، وأشاد فريق العمل بدورها ومجهودها خاصة في هذا المشهد.

عبلة كامل تمارس دور الأم في العمل والكواليس

أما الفنانة منال سلامة فكشفت أنها كانت حامل في كواليس العمل، وكانت تنام كثيرًا، مشيدة بدور عبلة كامل في الاهتمام بها، وتطعمها كثيرًا بأطعمة مغذية، لافتة إلى أنها كانت تمارس دور الأم بشكل حقيقي، فيما أوضحت الفنانة ناهد رشدي أنها كانت تمازح الفنانة عبلة كامل بسبب المأكولات التي كانت تجلبها معها وقت التصوير وكانت تقول لها دائمًا: "جوزي هيطلقني بسبب التوم"، موضحة أنها كانت تتولى طوال لالوقت أمر الطعام المنزلي الذي تجلبه إلى موقع التصوير، والذي كان يأكل منه الجميع عدا الفناننور الشريف بسبب محاولته الحفاظ على تركيزه.

من جانبه كشف السيناريست مصطفى محرم أن الفنانة معالي زايد كانت مرشحة لدور فاطمة كشري، لكن فريق العمل وجد أن عبلة كامل دوت الخليج الأنسب للدور، بينما كان الفنان حسن حسني مرشحًا لدور إبراهيم سردينة، لكنه اختلف على الأجر وتم إسناد الدور للفنان عبد الرحمن أبو زهرة.

الجدير بالذكر أن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" من بطولة نور الشريف وعبلة كامل وحنان ترك ومحمد رياض ومنال سلامة وناهد رشدي وياسر جلال ووفاء صادق ومصطفى متولي ورشوان توفيق وغيرهم.