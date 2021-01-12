فيديو شيماء علي تعاني من صعوبات بالتنفس وتفاصيل مفاجئة عن عمليتها الجراحية

شيماء علي الفنانة الكويتية قررت التحدث مع الجمهور وكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل بالأنف بعد ظهورها مؤخرًا من داخل المستشفى بوجه متورم وكدمات حول منطقة العين والأنف عقب الجراحة التي أجرتها.

شيماء علي تكشف تفاصيل العملية الصعبة التي خضعت لها

شيماء علي شاركت الجمهور على موقع سناب شات بمقطع فيديو لم يظهر فيه وجهها، لكن صوتها كان واضحًا عليه أثار التعب بسبب العملية، حيث كانت تعاني من صعوبات بالتنفس من الأنف خلال حديثها، وأكدت شيماء أن العملية التي خضعت لها كانت صعبة للغاية واستمرت حوالي 5 ساعات.

وأكدت شيماء علي أنها لم تجر العملية الجراحية بهدف التجميل، ولكنها كانت تعاني من مشاكل الجيوب الأنفية منذ حوالي 7 سنوات، لافتة إلى أن طبيبها عقب العملية عبر عن صدمته من أنها كانت تعاني من مشكلة مرضية عويصة، إضافة إلى استغرابه من طريقة تنفسها بشكل طبيعي طوال الفترة الماضية.

شيماء علي تتحدث عن صعوبات مرضها قبل العملية

وأضافت شيماء علي في الفيديو: "أنا ما كنت بحاجة للتجميل قد ما كنت تعبانة، صار لي 7 سنين وأكتر وكان هم على قلبي، ودلوقتي أحس براحة ومش مهم التجميل قد ما مهم اني بتنفس".

ولفتت الفنانة الكويتية إلى أنها بالرغم من حبها لعمليات التجميل، إلا أنها لم تكن مهتمة هذه المرة بتجميل أنفها، بقدر ما أنها كانت مهتمة بحل المشكلة المرضية التي تعاني منها.

شيماء علي تقلق الجمهور على حالتها الصحية بفيديو من المستشفى

الجدير بالذكر أن شيماء علي نشرت فيديو مؤخرًا ظهرت فيه بوجه ملفوف بضمادة ويوجد حول عينيها كدمات زرقاء بعد خضوعها لعملية جراحية في الأنف، وتحدثت شيماء لجمهورها في الفيديو وقالت: "أشكركم وايد وايد على السؤال، الحمد لله أنا بخير، لكن مو قادرة أتكلم.. استوعب الحياة بس وأكلمكم.. لكن بطمنكم إن كل شيء تمام مو شي كبير، بس لأني تعبانة من البنج ماني قادرة أتكلم، فأصحصح وأقول لكم على كل شيء".

وأثارت شيماء قلق متابعيها بسبب عدم الكشف عن تفاصيل العملية التي خضعت لها، وبعد خروجها من المستشفى استعرضت عبر سناب شات مجموعة الزهور التي تلقتها من أسرتها وأصدقائها بعد نجاح العملية.