بالفيديو.. بروفات تامر حسني لحفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد

نشر الفنان تامر حسني كواليس تحضيراته مع فرقته استعدادًا لحفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق على الفيديو قائلًا: "من تمارين وتحضيرات حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد المقام بمصر"، وظهر تامر في الفيديو وهو يؤدي بعض الرقصات والاستعراضات التي سيؤديها خلال حفل الافتتاح.

وكانت قد كشفت اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجارى عن أن الفنان تامر حسنى سيحيى حفل افتتاح البطولة المقرر لها 13 يناير الجارى على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويشهد حفل الافتتاح العديد من المفاجآت الفنية ومفاجآت خاصة للجمهور.

أعرب تامر حسني عن سعادته باختياره لتقديم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد، والتي سوف يقدمها بعنوان "ارفع إيدك".

وكتب تامر حسني عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "تشرفت باختياري لأكون الواجهة المصرية الفنية بتقديم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد بعنوان (ارفع إيدك) وكأس العالم السنة دي بتستضيفه مصر خلال أيام.

وأضاف: "أيضا سأتشرف بتقديم حفل الافتتاح بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة وتم تصوير الأغنية واخترت يشاركني الغناء مطرب الراب الجميل مروان موسى وسأقدم لأول مرة صوتا جديدا مميزا هدى الشربيني لغناء الجزء الخاص باللغة الإنجليزية الكليب من إخراج المخرج الرائع أشرف حمدي، وبشكر كل القائمين على العمل وشكر خاص للأستاذ ناصف والأستاذ شريف".