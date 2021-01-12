بسبب كورونا.. إقامة مهرجان Clermont Ferrand افتراضيا

ويعرض المهرجان الفيلم المصري "ستاشر" ضمن دورته المقبلة من مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة بجنوب فرنسا.

وكان الفيلم حقق إنجازا عالميا للسينما المصرية بفوزه بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي ليصبح أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة الكبرى.

وكشفت قبل ساعات إدارة مهرجان Clermont-Ferrand الدولى للأفلام القصيرة عن أفلام دورة 2021 والمقرر إقامتها في الفترة من 29 يناير وحتى 6 فبراير ويعرض المهرجان الشهير 78 فيلما بالمسابقة الدولية تم اختيارها من 55 دولة، من بينها 9 أفلام تحريك.

أفيش دورة 2021، وهو من تصميم اليابانية Yuko Shimiz، التى شاركت كعضو لجنة تحكيم في دورته الماضية.

واختارت يوكو فى تصميم الملصق الرسمي لمهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة، زهور الكاميليا والألوان المُبهجة للتأكيد علي إن عالم السينما سيستمر مهما حدث.

كانت إدارة المهرجان الفرنسي أعلنت عن طرح مجموعة من الأعمال عبر شبكة الإنترنت دعما لمبادرات الحجر المنزلي خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد قبل أشهر.

المهرجان الفرنسي العريق Clermont-Ferrand شارك به مطلع هذا العام فيلم هذه ليلتي للمخرج يوسف نعمان ضمن عروض برنامج وجهات نظر أفريقية والذي يلقي الضوء على ثروات العالم السينمائي الهائلة التي تمتد عبر القارة الأفريقية بأكملها.

كما شارك فيلم "حنة ورد" بالمسابقة الرسمية ممثلا وحيدا للسينما المصرية.

ويعد كليرمون فيران أكبر مهرجان دولي للأفلام مخصص للأفلام القصيرة ويقام سنويًا في كليرمون فيران بفرنسا ، وهو ثاني أكبر مهرجان سينمائي في فرنسا بعد مهرجان كان.